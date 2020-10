Call of Duty Black Ops Cold War : La Bêta ouverte se prolonge d'une journée

Essayer Call of Duty Black Ops Cold War ce week-end, c'était possible. Et en fait, ça l'est toujours. Le FPS d'Activision joue, dans sa période d'essai gratuite, les prolongations, pour que la guerre, froide, continue dans le virtuel.

La Bêta de Call of Duty Black Ops Cold War est prolongée jusqu'à ce mardi 20 octobre à 19h00. Initialement, ce nouveau week-end d'essai auquel tous les joueurs ont pu participer en cross-play devait s'achever aujourd'hui. Mais si vous aviez déjà du vague à l'âme à l'idée de ne pas le retrouver ce soir pour essayer d'oublier le couvre-feu, plus la peine. Activision est là pour vous redonner le sourire et l'envie de fragger.

Il reste encore du temps

On rappelle que cette Bêta ouverte multijoueur en ligne proposée sur toutes les plateformes propose un accès aux modes 6 vs 6 traditionnel, au Armes Combinées en 12 vs 12, et au Équipe d'Assaut - Bombe Sale à 40 joueurs sur différentes maps situées dans divers endroits du monde. Le système de progression permet d'acquérir de l'expérience pour débloquer de nouveaux éléments, dont, au niveau 10, un plan de mitraillette (Mutual Animosity) exclusif pour la sortie de Call of Duty Black Ops Cold War, calée pour le 13 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.