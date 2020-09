Kingdom Hearts : Malgré Melody of Memory, Nomura n'envisage pas d'autres jeux sur Switch

À l'annonce du très musical Kingdom Hearts Melody of Memory sur toutes les consoles de salon de cette génération, une partie des fans de l'oeuvre en expansion continu de Tetsuya Nomura s'est demandé s'il ne fallait pas y voir là les prémices de portages à venir, oui mais sur Switch. C'était a priori bien mal connaître le bonhomme.

À voir aussi : Final Fantasy VII Remake : Les développeurs parlent de la suite

Il faut dire qu'avec l'arrivée de la série sur Xbox One via Kingdom Hearts III et aux infinies compilations des précédents opus disponibles sur bon nombre de plateformes, les espoirs étaient permis. Le site spécialisé Nintendo Enthusiast a récemment eu la chance de s'entretenir avec les têtes pensantes de Melody of Memories, et n'a pu s'empêcher de questionner le sieur Nomura sur la probabilité de voir débarquer un épisode majeur des aventures de Sora sur Switch :

Par l'intermédiaire d'un traducteur, Tetsuya Nomura a confirmé qu'il n'y avait actuellement aucun projet spécifique pour sortir d'autres jeux Kingdom Hearts sur Switch. Square Enix a un temps réfléchi à y porter certains épisodes dans le passé, mais c'était technologiquement difficile. Cependant, Nomura a ajouté qu'il pensait que la Nintendo Switch est une console très attrayant et qu'il avait toujours voulu y développer quelque chose, ajoutant qu'il était possible qu'un autre de ses jeux puisse venir sur Switch.

C'est ce qui s'appelle souffler le chaud et le froid : s'il existe donc bien peu d'espoir de voir un épisode majeur sortir sur Switch, il n'est somme toute pas impossible que l'un des nombreux jeux sur lesquels il a oeuvré fasse l'objet d'un portage. Après, au vu de la palanquée de titres uniquement disponibles sur smartphones, il ne faudrait pas non plus s'enflammer trop rapidement...

En attendant de découvrir à quoi pense Nomura, rappelons qu'il est grand temps de réviser ses gammes, puisque Kingdom Hearts : Melody of Memory est bel et bien prévu pour le 13 novembre prochain sur PlayStation 4, Switch et Xbox One.