The Elder Scrolls VI : Pete Hines n'attend pas de nouvelles infos avant "plusieurs années"

À l'époque où se tenaient encore les anciennes conférences en ouverture de ce que l'on appelait communément l'E3, la coutume voulait que ses dernières s'achèvent sur un gros coup, le fameux one more thing destiné à mettre les fans en émoi, et à percer les tympans de leurs voisins. En 2018 du côté de chez l'éditeur Bethesda, l'officialisation d'un certain The Elder Scrolls VI avait ainsi fait grand bruit.

Et si le facétieux Todd Howard affirmait dès l'été 2018 connaître la date de sortie du sixième épisode numéroté de l'illustre série de RPG à la première personne, les fans énamourées parmi lesquels se reconnaît sans mal le preux Camille continue de se ronger les sangs en espérant un jour mettre la main sur ce nouveau précieux.

Malheureusement pour eux, l'attente n'est vraisemblablement pas prête de prendre fin, puisque le responsable de la communication et du marketing Pete Hines a en l'espace d'un unique tweet renvoyés les joueurs à un futur lointain. Alors qu'un joueur l'interpellait sur l'absence d'informations concernant le prochain The Elder Scrolls canonique, Hines a fait preuve d'une honnêteté... catégorique :

Les infos [concernant The Elder Scrolls VI] arriveront après la sortie de Starfield, un jeu dont vous ne savez encore presque rien. Alors, si vous me demandez des détails aujourd'hui plutôt que dans plusieurs années, je ne pourrais pas correctement répondre à vos attentes.

Voilà qui est dit : il faudra donc patienter encore plusieurs années pour espérer obtenir de nouveaux détails tangibles sur le jeu, alors en ce qui concerne la sortie, nous laisserons aux astrophysiciens de passage le calcul du vide existentiel qui nous en sépare, en espérant que ce dernier ne soit pas victime d'une expansion continue.

Tout comme Starfield, The Elder Scrolls VI ne possède pas la moindre date de sortie. Désolé Camille.