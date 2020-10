XIII : Le remake déroule ses armes en vidéo, mais fait disparaître la version Switch

À désormais quelques semaines de sa sortie, le remake de XIII continue de se rappeler à notre bon souvenir, des fois que les amateurs de FPS à l'ancienne ne souffrent de la même amnésie chronique que le héros à la tempe grisonnante et aux identités multiples.

C'est à travers une nouvelle vidéo tellement portée sur les armes et le côté badass de Jake Shelton/Steve Rowland/Jason Fly/Ross Tanner (rayez la ou les mentions inutiles) que XIII s'émancipe de ses racines franco-belges, et du verbe qui caractérise pourtant la bande dessinée de William Vance et Jean Van Hamme.

Notre héros marqué comme du bétail s'attarde en effet sur un armement conséquent, sans doute destiné à faire du charme à notre fine gâchette Camille. Et il y aura évidemment de quoi faire, puisque cette bande-annonce en faveur du second amendement d'une Constitution bien connue déroule sa liste de pétoires : entre pistolet 9mm, Magnum .44, M16, fusil de chasse à double canon et autres lance-roquettes, il y aura de quoi faire.

Go Go Gadgets

Influencé comme tant d'autres par le carton d'un certain GoldenEye 007, XIII propose évidemment un arsenal plus discret mais tout aussi léthal, ainsi qu'une batterie de gadgets indispensables à tout quidam en fuite aux États-Unis.

Mais toutes ces explosions à base de phylactères et d'effets à la Lichtenstein ne viseraient-ils pas à détourner notre attention d'une mauvaise nouvelle ? En effet, si l'éditeur Microids annonçait dès le mois de juin la sortie de ce remake sur PC, PS4, Xbox One et Switch pour le 10 novembre, cette dernière semble avoir complètement disparu de la bande-annonce du jour, suggérant ainsi que la version transportable de XIII se fera sans doute attendre encore un peu. En voilà une qui ne devait pas avoir l'oeil sur ses trois montres d'argent... En attendant, le site du développeur PlayMagic ne semble pas avoir changé son fusil d'épaule.

