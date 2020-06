XIII (remake) a une date de sortie ferme et quelques nouveaux écrans de jeu

Initialement prévu pour le 13 novembre prochain, le remake de XIII le jeu vidéo, arrivera finalement chez nous le 10 du même mois, si aucune nouvelle pandémie ni catastrophe naturelle n'arrêtent le cycle de destruction de l'être humain.

Annoncé en avril 2019 sur Terre, XIII le remake du jeu éponyme de 2003, lui-même issu d'une certaine bande-dessinée bien connue des fans, des vrais, arrivera donc sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch durant le moi de tous les saints terriens et extraterrestres connus. Il en profite pour nous livrer quelques images inédites, à voir dans notre galerie secrète.

Rappelons en effet, mesdames et mesdames que XIII est le remake du jeu d'action à la première personne initialement sorti en 2003 donc, dans lequel, votre incarnation est celle de "XIII", un homme sans identité, à travers une campagne solo bourrée de rebondissements.

Inspiré de la bande dessinée éponyme, le jeu propose un design cel-shadé du plus bel effet (en tout cas à l'époque nous fûmes convaincus, qu'en sera-t-il cette fois-ci, HEIN ?) complètement refait à neuf. XIII offrira également la possibilité de se lancer dans des affrontements multijoueurs qui "raviront les amateurs du genre" selon la formule supra consacrée par les dieux des écriveurs de jeu vidéo depuis 1980.

Le pays est toujours sous le choc après l'assassinat du président Sheridan. Vous vous réveillez, amnésique et blessé, sur une plage déserte de la côte est. Les seuls indices sur votre identité sont le chiffre romain "XIII" tatoué près de votre clavicule et une clé de dépôt bancaire. Bien que votre mémoire vous échappe, vous découvrez que vous avez les réflexes d'un combattant professionnel parfaitement entraîné. Vous vous êtes mis à la recherche de votre passé, découvrant que vous avez participé à la mort du président des États-Unis et révélant le complot le plus inédit jamais conçu dans toute l'histoire du pays.

XIII le super remake arrivera donc le 10 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Switch.