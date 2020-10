PS5 : D'autres vidéos de l'interface ont été diffusées

Sony a présenté hier l'interface de la PS5 pour la (toute) première fois hier pendant un State of Play surprise. Aujourd'hui, d'autres vidéos donnent un nouvel aperçu de ce que donnent le menu de la console et sa musique.

Une fois n'est pas coutume, ce sont les médias japonais qui ont eu la primeur de nouvelles images de la PS5 en action. En effet, la chaîne YouTube du site japonais 4Gamer a eu l'opportunité de découvrir et partager deux vidéos de l'interface de la console next-gen de Sony. Ces dernières, qui se focalisent sur le partage de contenu et le système d'astuce (destiné aux abonnés PlayStation Plus), ne sont pas commentées. Cela permet ainsi de se concentrer sur la musique d'ambiance et les bruitages de la PS5.

Comme indiqué hier, l'affichage d'astuces directement sur le menu de la console n'est pas la seule fonctionnalité inédite dont bénéficie la PS5. L'interface de la nouvelle console permettra par exemple d'obtenir une estimation du temps demandé pour remplir certains objectifs en cours de partie, d'incruster une vidéo sur son écran de jeu ou encore de dicter des messages à envoyer à ses amis en ligne.

Comme indiqué à de multiples reprises, la PS5 sortira le 12 novembre prochain en Amérique du Nord et au Japon. L'Europe devra quant à elle patienter jusqu'au 19 novembre. À cette date, les consommateurs du vieux continent pourront se procurer la PS5 standard ainsi que la PS5 Digital Edition.

