Game Gear Micro : Taille, piles, nombre et choix des jeux, sauvegardes, développeur, les infos

L'annonce faite plus tôt aujourd'hui de la sortie prochaine au Japon de la Game Gear Micro a soulevé un certain nombre d'interrogations. Une interview publiée dans la foulée de cette annonce répond à un certain nombre d'entre elles.

À lire aussi : SEGA : Segata Sanshirô "de retour" dans une nouvelle publicité décalée

En plus de l'annonce de la Game Gear Micro, le site du magazine japonais Famitsu a eu la primeur d'une interview de deux des responsables du projet, à savoir Hiroyuki Miyazaki et Yosuke Okunari. Et grâce à cette dernière, de nombreuses informations supplémentaires au sujet de la minuscule console ont été révélées :

À la question des raisons qui les ont poussé à faire une "Game Gear Micro" et non pas une "Game Gear Mini," Yosuke Okunari explique qu'ils ont été inspirés par Nintendo. Ils ont en effet voulu que la Game Gear Micro soit à la bonne échelle une fois placée à côté de la Mega Drive Mini, à la manière de ce que Nintendo a fait avec la NES et la Super NES Mini.

Pour ce qui est de la différence de vision vis-à-vis de la Mega Drive Mini et de la Game Gear Micro chez SEGA, Yosuke Okunari explique que l'idée était vraiment que les utilisateurs ressentent la petitesse de la machine, il la compare à un porte-clefs. Il ajoute cependant que malgré sa taille pour le moins réduite, la Game Gear Micro dispose de boutons plus grands qu'ils ne l'auraient été si tout avait été à l'échelle.

Le développeur de la machine côté software est le même que celui de la Mega Drive Mini, à savoir le studio japonais M2.

Pour rendre la Game Gear Micro plus agréable à utiliser que la Game Gear originale, SEGA s'est inspiré des touches directionnelles du VMU de la Dreamcast.

La console pèse environ 40g sans les piles, 60g avec les deux piles.

La durée de vie des piles n'est pas encore finalisée mais ils veulent qu'elle soit plus longue que cella de la Game Gear originale (qui était réputée pour être une avaleuse de piles).

Lorsque la batterie sera sur le point d'être à plat, la console donnera un signal. Le joueur a alors intérêt à sauvegarder sa partie.

À l'instar de ce que propose la Mega Drive Mini, chaque jeu disposera de quatre slots de sauvegarde.

Le choix des jeux proposés a été effectué par Yosuke Okunari. Il s'est appuyé sur les ventes des jeux à l'époque, les critiques obtenues dans la presse, et les résultats obtenus par ces jeux lorsqu'ils ont été proposés sur la Console Virtuelle de la Nintendo 3DS.

À l'origine, ils ne voulaient inclure qu'un jeu par console. Mais il aurait été "déraisonnable" selon Yosuke Okunari de demander aux gens d'acheter tant de versions différentes. L'idée a ensuite été de proposer trois versions de la console disposant de trois jeux chacune avant de passer à quatre console de quatre jeux.

Mais il aurait été "déraisonnable" selon Yosuke Okunari de demander aux gens d'acheter tant de versions différentes. L'idée a ensuite été de proposer trois versions de la console disposant de trois jeux chacune avant de passer à quatre console de quatre jeux. Ils pensaient initialement proposer des groupes de jeux d'un même genre sur chaque console, avec une console ne disposant que de jeux Sonic par exemple. Mais ils ont finalement jugé préférable de répartir les genres. Il explique par ailleurs qu'ils se sont rendus compte que certaines personnes qui avaient acheté la Mega Drive Mini pour des jeux comme Landstalker ou Streets of Rage 2 ont finalement passé plus de temps sur Columns ou Tetris. Ils estiment à ce propos qu'il était important de mettre un Puzzle Game dans chaque machine.

Le menu de la console bénéficiera d'une musique inédite. Contrairement à celle de la Mega Drive Mini, elle n'a pas été composée par Yûzô Koshiro mais par l'équipe son de M2 et plus particulièrement l'artiste Chibi-Tech.

À noter au passage que la Game Gear Micro fait depuis le début partie des plans de SEGA pour les célébrations de son 60e anniversaire. Et si le projet s'est concrétisé, de nombreuses autres choses prévues ont quant à elles été annulées. Malheureusement pour les curieux, Hiroyuki Miyazaki et Yosuke Okunari ne sont pas entrés dans les détails à ce sujet.

Comme indiqué plus tôt aujourd'hui, la Game Gear Micro sera mise en vente le 6 octobre prochain au Japon.