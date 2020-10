Observer System Redux rend hommage à Rutger Hauer en vidéo

Décédé le 19 juillet 2019 à l'âge de 75 ans, l'acteur néerlandais Rutger Hauer reviendra, en quelque sorte, avec Observer System Redux, version améliorée de l'excellent jeu narratif de Bloober Team paru en 2017. Avant cela, les développeurs polonais ont tenu à rappeler l'importance de sa participation.

"Nous avons engagé une légende mais travaillé avec un ami". C'est ainsi que Bloober Team résume la collaboration avec Rutger Hauer dans le développement d'Observer.

Le studio souhaitait permettre à tout le monde de comprendre comment celui dont le célèbre monologue des larmes dans la pluie dans Blade Runner avait préparé le rôle de Daniel Lazarski, et a partagé la première partie d'une interview interne réalisée en 2017.

Dans cette vidéo, on peut l'écouter parler de son travail sur le script, ce qu'il a préféré pendant qu'il travaillait sur le jeu et même connaître sa réplique favorite, le tout avec des images d'archive qui mettent "une poussière dans l'oeil", comme on dit.

Observer System Redux est attendu sur PC et Xbox Series X pour le 10 novembre prochain, sur PS5 pour le 12 novembre. Les possesseurs de l'original sur Steam, Xbox One et Epic Games Store ont jusqu'au 20 octobre pour profiter d'une réduction de 80% sur cette version.