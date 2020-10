Blizzard : Il n'y aura plus de nouveau contenu pour StarCraft 2

Le cultissime StarCraft II tire sa révérence, du moins en termes de contenu, après plus de dix ans de bons et loyaux services, de l'eSport en pagaille et divers mods en tous genres.

C'est le début d'une nouvelle ère (ou la fin d'une précédente comme vous voulez) : Blizzard Entertainment met officiellement fin au développement de nouveaux contenus sur StarCraft 2. Désormais les équipes se concentreront sur les saisons et les correctifs.

Rob Bridenbecker, le vice-président de chez Blizzard explique :

Nous allons continuer à soutenir StarCraft II de la même manière que nous l'avons fait avec nos précédents jeux de longue date, tels que Brood War , en nous concentrant principalement sur ce qui intéresse le plus nos communautés de base et compétitives.



Cela signifie que nous n'allons pas produire de contenu supplémentaire à l'achat, comme des commandants et des coffres de guerre, mais nous continuerons à faire des saisons et les correctifs d'équilibrage nécessaires à l'avenir.

Il en profite aussi pour ajouter :

La bonne nouvelle est que ce changement nous permettra de réfléchir à la suite, pas seulement en ce qui concerne StarCraft II , mais pour l'univers StarCraft dans son ensemble.

Est ce qu'il ne serait pas tout simplement en train de teaser un potentiel nouvel épisode de StarCraft ? On a en tout cas très envie d'y croire. Le dernier gros contenu en date est la dernière extension de StarCraft 2 , Legacy of the Void qui date tout de même maintenant de novembre 2015.

Pour l'heure rien ne laisse à penser vraiment penser (même un maigre indice ou une rumeur) qu'un nouvel épisode est en production. Mais sait-on jamais, nous ne somme pas à l'abri d'une surprise. Hélas la BlizzCon 2020 étant tout simplement annulée, il faudra désormais attendre 2021 pour connaitre l'agenda de Blizzard.

