The Dark Pictures Anthology Little Hope s'offre un nouveau trailer flippant

The Dark Pictures Anthology : Little Hope de Supermassive Games se montre une nouvelle fois en vidéo, et parle cette fois de secrets et de prémonitions, autant vous dire qu'il s'agit là de tout ce que la rédaction de Gameblog aime par dessus tout.. Allez-vous succomber vous-mêmes ?

À voir aussi : Noël 2020 : La Switch devancera la PS5 et les Xbox Series X/S selon NPD Group

La peur est en effet toujours au RDV dans la série The Dark Pictures Anthology puisque le tout dernier jeu de la série baptisé Little Hope est sur le point de vous effrayer comme jamais. Ou presque.

Rappelons que cette nouvelle aventure nous narre l'histoire de quatre étudiants et de leur professeur qui se retrouvent piégés dans une "bourgade" appelée Little Hope. Dans cette ville qui semble abandonnée, Ils cherchent désespérément un moyen d'échapper au terrible passé de celle-ci qui vient les hanter... Flippant, non ?

En solo ou entre potos ?

Comme vous le savez, dans Little Hope il est possible de jouer seul ou entre amis, ce qui ne changera rien au fait que vous aurez à faire face à de nombreux dilemmes qui changeront le destin de chaque personnage. En plus d'en apprendre plus sur Little Hope, vous pourrez également débloquer du contenu bonus qui permettra d'accéder au making-of de la création de Little Hope, (images des coulisses, interviews, bandes dessinées et artbook exclusifs).

The Dark Pictures Anthology : Little Hope sera disponible le 30 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC Digital. Et pour ceux qui le désirent, il est possible d'accéder en avant-première au Curator's Cut comprenant de nouvelles scènes en plus du Theatrical Cut.