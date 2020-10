Epic Games Store : Peur et survie pour les jeux gratuits de la semaine

Chaque semaine, Epic Games propose un ou plusieurs jeux gratuitement sur sa boutique en ligne, que tout un chacun a le droit de prendre et garder. la nouvelle fournée est arrivée, vous avez maintenant sept jours pour profiter d'un nouveau cadeau.

À voir aussi : PlayStation Store : Les réductions d'Halloween lancées, peur sur les prix des jeux PS4

Après Abzu et Rising Storm 2 : Vietnam, que nous propose donc le store des parents de Fortnite pour ce jeudi 15 octobre 2020 ? Doit-on commencer à sentir le spectre de Halloween flotter au-dessus de nos têtes ? Un peu.

Cochons et Moyen-Age

Car à partir de maintenant et jusqu'au 22 octobre à 17h00, il va être possible de télécharger gratuitement l'effrayant Amnesia : A Machine for Pigs, par the Chinese Room, et le très moyenâgeux Kingdom New Lands. Comme d'habitude, vous pourrez les conserver dans votre bibliothèque Epic Games Store pour le reste de votre existence.

On apprend que la semaine prochaine ce sont Costume Quest 2 et Layers of Fear 2 qui seront offerts. Des déguisements et de la trouille, encore, pas de doutes, on approche de la saison des citrouilles.