Bandai Namco dépose un nouveau Tales of, rendez-vous l'année prochaine ?

Les joueurs restés fidèles au genre du J-RPG ne le savent que trop bien : avec le temps, les épisodes numérotés de nos séries préférées ont eu tendance à se raréfier, et il faut désormais s'estimer heureux de voir débarquer deux opus majeurs sur une même génération de machines.

Et si les fans de Final Fantasy se seront à coup sûr reconnus, c'est aujourd'hui la série Tales of de Bandai Namco qui refait parler d'elle : alors que la sortie de Tales of Arise a été repoussée aux calendes grecques (2021 si nous avons de la chance), l'éditeur vient en toute discrétion de déposer une nouvelle marque : Tales of Luminaria, comme vous pouvez le constater par vous-mêmes sur la plateforme Wipo, qui répertorie les dépôts de marque pour le continent européen.

Mais avant de se réjouir d'un retour au sommet de la série, rappelons que si les épisodes sur consoles tendent à se raréfier, les opus sur mobiles continuent de faire les affaires de Bandai Namco, comme le rappellent les plus récents Tales of Crestoria et Tales of Rays (désormais uniquement jouable au Japon).

Pour découvrir la vraie nature de Tales of Luminaria, il faudra sans doute prendre son mal en patience, puisque le titre pourrait tout à fait faire des festivités organisées par l'éditeur dans le cadre du Tales of Festival 2020, repoussé malgré son blase aux 6 et 7 mars 2021. En attendant, il ne vous reste plus qu'à spéculer à tout va dans les commentaires ci-dessous, en croisant les doigts pour que la série revienne très vite à son meilleur niveau.