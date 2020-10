Le ZEvent maintenu malgré plusieurs désistements

L'événement caritatif ZEvent qui doit se tenir à partir de ce vendredi 16 octobre dès 18h fait face à quelques défections, cela suite à des résultats positifs de tests COVID-19 ou par précaution de certains streameurs. Pour autant, son créateur, Adrien "Zerator" Nougarte l'assure : l'événement aura bien lieu.

Certains streamers engagés ont dû annuler par précaution leur venue au ZEvent. C'est notamment le cas de Squeezie et ou MisterMV. Néanmoins, les organisateurs ne baissent pas les bras. L'événement caritatif est loin d'être annulé et Zerator compte bien récolter autant d'argent que possible et faire exploser les dons pour Amnesty International.

Pour que tout se passe bien, le fondateur a publié un message Twitter dans lequel il explique en détails les règles sanitaires de sécurité.

On notera notamment l'obligation de faire un test avant de participer, le respect des gestes barrières, la prise de température des arrivants et évidemment le port du masque pour tous.

Cet événement d'environ cinquante heures rassemblera une quarantaine de streamers et vidéates, et permettra de mettre à contribution leurs communautés respectives pour récolter des dons pour l'ONG militant pour le droit à la liberté d'expression, l'arrêt de la torture et des autres violations des droits de l'homme.

On souhaite évidemment bon courage aux participants ainsi qu'à ceux qui n'ont pas l'occasion de se rendre sur les lieux des festivités. On rappelle que tout cela sera à suivre sur Twitch ce week-end, en n'hésitant pas à filer un coup de main pour battre les 3,5 millions d'euros récoltés l'an dernier.