Le ZEvent récolte plus de 3 millions d'euros pour l'Institut Pasteur

De ce vendredi 20 au dimanche 22 septembre s'est tenu la troisième édition du ZEvent, auquel participaient une cinquantaine de streamers français. Le record des événements caritatifs de Twitch a été battu, avec plus de 3 millions d'euros de récoltés au cours du week-end.

Toute cette histoire avait commencé sur un événement organisé d'urgence en 2016, avec le Projet Avengers, pour aider à lutter contre la sécheresse en Éthiopie. Depuis, le ZEvent est devenu un événement annuel. Son édition de 2019 a explosé son record en récoltant plus de 3 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, fondation à but non lucratif contribuant à la recherche et au traitement des maladies.

Pendant trois jours, 48 streamers sont venus de partout en France pour un marathon de streaming caritatif à Montpellier. Chacun d'entre eux a organisé des événements au fil des jours, comme des tournois sur Beat Saber ou encore Dance Dance Revolution. De plus, des défis étaient organisés avec des paliers de dons. Le plus gros objectif, qui a donc été atteint, était pour certains streamers de participer au prochain marathon de Paris si la cagnotte générale atteignait les 3 millions d'euros sans compter les ventes de T-shirt. Bon courage.

On attendra des nouvelles des très nombreux défis que les streamers devront relever grâce aux dons des spectateurs. À titre de comparaison, le record de l'événement caritatif de gaming le plus connu au monde, l'AGDQ, est de 2,3 millions de dollars et le record du monde des dons sur Twitch pour un événement caritatif était de 3,358,000€ environ. En comptant les ventes des T-shirts de l'événement, le record global sur Twitch a été battu à plate couture.

Parmi les très nombreux donateurs, on compte Riot Games, Big Ben, 2K, Ankama Games, Webedia, et des bars gaming qui ont récolté des dons sur les recettes de leurs boissons, comme le Last Player de Brest.

Mais il y a aussi eu des dizaines de milliers de donateurs qui ont fait la différence avec des petites sommes. D'ailleurs, le donateur qui a battu le record est le streamer mondialement connu Ninja, qui a donné 26.000 euros au ZEvent.