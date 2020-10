Assassin's Creed Valhalla : Notre avis en vidéo avec du gameplay inédit

En tant que spécialistes de la question, nous sommes très bien placés pour le savoir : il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et pour le coup, nous ne sommes pas les seuls à avoir changé, puisqu'Assassin's Creed Valhalla semble lui aussi avoir mis un peu d'eau dans son hydromel.

Ceux que la lecture ne rebute pas auront ainsi déjà eu le loisir de découvrir nos impressions réconciliées avec les aventures d'Eivor en terre bretonne, preuve qu'Ubisoft a su adapter certains réglages aux premiers retours moins enthousiastes qui avaient suivi une première prise en mains estivale moins convaincante.

Et parce qu'il en faut pour tous les goûts, voici venir nos impressions vidéo, avec du gameplay maison capturé par nos soins ! C'est l'occasion de découvrir la fameuse colonie Viking qu'il conviendra de développer petit à petit, mais aussi des phases d'infiltration qu'il nous tardait d'expérimenter. Alors installez-vous confortablement, saisissez le crâne de votre ennemi favori, versez-y une bonne rasade de boisson fermentée au miel, et profitez d'un voyage d'outre-Manche qu'il n'est de toutes façons pas possible d'effectuer dans la vie réelle et covidée que nous traversons.

Assassin's Creed Valhalla débarquera le 10 novembre prochain sur Google Stadia, PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S, et le 19 novembre sur PS5.