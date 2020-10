Blizzard : Les employés font grève pour lutter contre la fermeture des bureaux Versaillais

Nous apprenions la semaine dernière via le journaliste Jason Schreier officiant chez Bloomberg que les bureaux versaillais de Blizzard Entertainment allaient prochainement fermer. Une nouvelle qui fut confirmée dans la foulée par un communiqué de Blizzard France... En conséquence, les employés français de l'éditeur américain font grève en ce mercredi 14 octobre.

À voir aussi : La branche Activision Blizzard France veut fermer, 285 personnes concernées

Nous apprenons en effet la nouvelle via le STJV (Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo) : les employ(é)es de Blizzard France sont aujourd'hui en grève. Il s'agit la de la conséquence du plan de fermeture de l'entreprise côté Français par l'éditeur Blizzard. Plus précisément la fermeture complète des bureaux de Versailles.

Vous pouvez retrouver le communiqué dans son entièreté dans notre galerie ou via les messages officiels de la STJV.

Les travailleuses et travailleurs de Blizzard France sont aujourd'hui en grève pour lutter contre le plan de fermeture de leur entreprise. Le STJV et @SolInfoJeuVideo apportent leur soutien à cette grève, et à toute action qu'ils et elles décideront de mener dans leur lutte ✊ pic.twitter.com/THGooit3yY - STJV (@stjv_fr) October 14, 2020

Selon le fameux document visible ci-dessus, Blizzard n'en est en plus pas à son coup d'essai puisque en 2019, 133 emplois avaient été supprimes. Ici même sur Gameblog nous vous avions d'ailleurs partagé la dite information.

Certains extraits du document sont particulièrement parlant à l'image de celui-ci :

Ce projet de fermeture de la société censé préserver la compétitivité du groupe, pourtant leader du secteur, est d'autant plus incompréhensible que le secteur du jeu vidéo est l'un de ceux qui a le moins souffert de la crise sanitaire

Des mots plein de sens. Reste à voir les répercussions de cette grève avec peut-être potentiellement des échos au niveau de l'état ?

Affaire à suivre...