Kingdom Hearts Melody of Memory : Une démo arrive dès demain sur consoles

C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing : à peine avez-vous eu le temps de découvrir les impressions mi-figue mi-raisin de notre Filipe national concernant sa découverte du spin-off musical de Kingdom Hearts que Sora et ses amis musiciens s'invitent directement chez vous. Pensez à mettre des bières au frigo hein.

À moins d'un mois de sa sortie, Melody of Memory tente d'adoucir les moeurs d'un monde à la dérive par l'intermédiaire d'une démo, disponible dès demain sur PS4, Switch et Xbox One. Déjà téléchargeable pour les joueurs australiens ou néo-zélandais (fuseaux horaires, tout ça...), ce galop d'essai vous proposera de découvrir les mécaniques de cet hybride entre jeu de rythme et RPG.

La page PSN du jeu dévoile le contenu de cet échantillon, vous pourrez ainsi siffler en travaillant sur quatre niveaux différents en solo, ainsi que deux supplémentaires en compagnie d'un ami, mélomane de préférence.

Seule ombre au tableau : pour une fois, votre progression ne sera pas transférée dans la version finale de Kingdom Hearts : Melody of Memory, attendu pour le 13 novembre prochain sur PS4, Switch (avec un petit bonus exclusif) et Xbox One.