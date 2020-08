Kingdom Hearts Melody of Memories dévoile sa date de sortie et un bonus sur Switch

Parce que les fans de la très nomuresque saga Kingdom Hearts ont pendant si longtemps attendu l'arrivée d'un troisième épisode en bonne et due forme, il fallait bien occuper le terrain avec de nouveaux spin-offs teasés dès le printemps par le facétieux créateur. Et parmi ceux-là, les mélomanes attendaient sans doute avec impatience l'arrivée du musical Melody of Memory.

Annoncé quelques jours plus tard sans préciser sa date de sortie, le jeu de rythme qui retracera l'ensemble des aventures de Sora et de ses compagnons anthropomorphes au travers de 140 thèmes a profité d'un Nintendo Direct surprise (la vidéo ci-dessus) pour rappeler son arrivée prochaine.

Libéré, délivré, le jeu sortira donc le 13 novembre prochain, sur PlayStation 4, Switch et Xbox One, et vous permettra même de revivre les moments clés de la saga tarabiscotée une fois certains morceaux menés à bien.

La version Switch de Melody of Memories tirera tout de même son épingle du jeu, puisqu'elle bénéficiera d'un mode local jouable à huit et baptisé Chacun pour soi. Cerise sur le gâteau, ce spin-off proposera même un chapitre inédit, histoire de satisfaire les nombreux fans de Kingdom Hearts.