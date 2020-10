Axiom Verge 2 reporté à 2021, le créateur détaille quelques nouveautés de gameplay

L'annonce avait assurément fait le bonheur des amateurs de Metroidvania à la sauce rétro que l'on sait nombreux parmi vous : en décembre dernier, le game designer Thomas Happ annonçait l'arrivée d'une suite numérotée à Axiom Verge, immédiatement datée pour... cet automne.

L'annonce semblait relever de l'évidence la plus élémentaire, puisque la date fatidique, même nébuleuse approchait pas à pas. La sentence est donc tombée comme un couperet (voir une tête couronnée), et c'est à travers un post bourré d'humour que le créatif nous donne donc rendez-vous l'année prochaine, non sans citer une loi de planification bien connue : "Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter".

2020 continue à faire des siennes. Il n'a jamais été aussi difficile de prédire l'avenir que cette année. En 2019, je dévoilais le premier (et unique à ce jour) trailer d'Axiom Verge 2 en annonçant sa sortie À L'AUTOMNE, tout en majuscules. Malgré tous mes efforts, je n'y arriverai pas. Je m'en excuse auprès des fans d'Axiom Verge qui espéraient en apprendre plus sur son univers. Pour ceux qui n'auraient pas envie de lire tout mon post, je vais tenter une autre prédiction, et vous annoncer une sortie pour la première moitié de 2021.

Happ explique ensuite pourquoi le chantier Axiom Verge 2 lui demande plus de temps qu'escompté : avec des ennemis désormais plus intelligents, il lui faut notamment travailler l'I.A. et son cheminement. Si le fameux Address Disruptor, l'arme qui permettait de glitcher les environnements ne sera pas telle quelle de retour, il faut toutefois s'attendre à retrouver une mécanique relativement similaire.

Enfin, Happ met en cause la direction artistique de cette suite, qui délaisse les salles fermées inspirées des premiers épisodes de la série Metroid pour une exploration plus ouverte, sur la terre ferme, ce qui modifie évidemment la donne, et oblige à un tout autre type de défilement, comme l'illustre ce microscopique extrait :

Il faudra donc prendre son mal en patience, laisser le temps faire son oeuvre, et espérer qu'Axiom Verge 2, prévu sur Switch, arrive bien au début de l'année 2021...