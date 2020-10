Square Enix, Bandai Namco et Sega déposent de nouvelles marques au Japon

Si le dépôt de nouvelles marques, aussi énigmatiques soient-elles, nous permet parfois d'espérer être agréablement surpris dans un futur plus ou moins proche, elles apportent aussi régulièrement leur lot de désillusions, comme nous l'a récemment rappelé Square Enix avec Live A Live.

Et à la manière d'un camelot des marchés que connaissent ceux qui se lèvent tôt, ce n'est pas un pas deux, mais bien trois titres que le géant du J-RPG vient de déposer au Japon en date du 24 septembre, comme le publie aujourd'hui le site Chizai Watch : Forspoken, Nenkon Kihan et A Hero's Bond.

Il est évidemment bien trop tôt pour spéculer sur quoi que ce soit, mais certains petits malins y verraient là une potentielle extension supplémentaire destinée à entretenir l'increvable Final Fantasy XIV, qui n'a pas connu de nouveau chapitre digne de ce nom depuis la sortie de l'acclamé Shadowbringers à l'été 2019. Le nom A Hero's Bond renvoie quant à lui à une capacité du free-to-play Final Fantasy Brave Exvius, qui du haut de ses 45 millions de téléchargements peut lui aussi s'inscrire dans la durée. Et puis, il y a Final Fantasy XVI...

De son côté, le japonais Bandai Namco a déposé la marque Code Fairy, qui ne renvoie là non plus à rien de connu, pas plus que le nouveau Korogarina de Sega, qui ne pourront qu'entraîner spéculations et interprétations plus ou moins farfelues chez les joueurs restés fidèles à l'ex-constructeur.

