Xbox Series X-S : David Cage (Detroit) critique la stratégie à deux consoles de Microsoft

La stratégie de Microsoft pour sa nouvelle génération de machines fait couler beaucoup d'encre aussi bien à cause des choix faits par le constructeur en matière de noms qu'en matière de nombre de modèles techniquement différents proposés. Le cofondateur de Quantic Dream fait partie de ceux qui ne sont pas convaincus par les plans de Xbox.

David Cage a récemment accordé une interview au site Wccftech dans laquelle il s'est exprimé à propos de la stratégie de Microsoft pour la prochaine génération de consoles. Le PDG de Quantic Dream et réalisateur de jeux comme Heavy Rain ou encore Detroit : Become Human ne cache pas qu'il n'est pas convaincu par les choix faits par la firme de Phil Spencer. Selon lui, la situation n'est pas claire aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs :

Quand un constructeur propose deux consoles avec des configurations différentes, il y a de fortes chances que la plupart des développeurs se concentrent sur la version la moins puissante pour éviter d'avoir à créer deux versions des jeux.



Je dois admettre que je ne suis pas un grand fan de cette situation, je pense que cela embrouille les développeurs ainsi que les joueurs. Et même si je peux comprendre les raisons commerciales derrière ces choix, je pense que la situation est discutable.

David Cage explique que selon lui, cette situation rapproche le développement de jeux sur consoles de celui du développement sur PC et le rend "plus complexe" par la même occasion. Et s'il ne profite pas de cette interview pour dire que son studio compte développer des jeux sur consoles Xbox à l'avenir, il rappelle que Quantic Dream produit désormais des jeux sur PC et que cela les aide à intégrer des réglages variables et donc à tirer au mieux parti des capacités des différentes machines. Aux dernières nouvelles, Quantic Dream n'a pas encore annoncé son prochain jeu.

