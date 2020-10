Level-5 : La branche américaine du studio aurait fermé, la localisation des futurs jeux menacée

Célèbre pour ses adaptations vidéoludiques du manga Yo-kai Watch ou sa série de football rôliste Inazuma Eleven, le studio Level-5 serait selon les informations de GamesIndustry bien mal en point, surtout de l'autre côté de l'Atlantique.

Au début de l'année 2019, des rumeurs évoquaient déjà des départs en masse du côté de la maison-mère japonaise. Aujourd'hui, nos confrères affirment que la branche américaine du groupe aurait carrément cessé toute activité.

Selon les sources de GamesIndustry, Level-5 International America et Level-5 Abby (rien à voir avec The Last of Us Part II hein) auraient progressivement ralenti leur production depuis le milieu de l'année 2019, procédant petit à petit au licenciement de leurs employés. Les personnages interrogées par la journaliste Rebekah Valentine auraient été informés de la fermeture imminente du studio suite à leur licenciement, alors que ne subsistait qu'une poignée de résistants chargé d'expédier les dernières affaires courantes.

Contacté, Level-5 n'a pas répondu à GamesIndustry, qui cite l'une de ses sources pour expliquer que les jeux du studio japonais pourraient ainsi ne plus être localisés en occident. Dans les faits, s'il participait bel et bien au Tokyo Game Show 2020 en ligne, Level-5 n'a plus de projet en cours pour les gaijins que nous sommes depuis le portage de Snack World sorti cet hiver sur Switch... avec le succès que l'on sait. La localisation de Yo-kai Watch 4 annoncée durant l'Anime Expo de juillet 2019 n'a quant à elle jamais fait reparler d'elle depuis.



Heureusement pour les rôlistes épris de la culture nipponne, tout espoir n'est pas perdu. Car si Level-5 est bien le développeur d'un hypothétique Ni no Kuni 3, comme semblait le suggérer le patron du studio Akihiro Hino, la série est éditée par Namco Bandai, dont personne ne doute de la bonne santé. Quant à ce cher Herschel (et sa fille Katrielle), sa co-édition avec Nintendo devrait elle aussi rassurer les fans du Professeur Layton...

Bon par contre, en ce qui concerne Megaton Musashi, nous sommes tout de suite moins rassurés, pas vous ?