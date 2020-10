Star Wars Squadrons : Le studio Motive travaille déjà sur plusieurs autres projets

Que ayez plutôt tendance à prêter allégeance à l'Empire ou oeuvrer pour l'émancipation des peuples avec l'Alliance, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de Star Wars Squadrons, le shooter spatial que l'on doit au jeune Motive Studios.

Lancé en 2015 par l'ex-Ubisoft Jade Raymond, le studio basé à Montréal s'était fait les dents en développant le mode solo du très décrié Star Wars Battlefront II, avant de s'attaquer à l'héritage de la série X-Wing vs. TIE Fighter avec leur récente sortie.

Mais parce que seules les volaillères aux fins de mois difficiles mettent tous leurs oeufs dans le même panier, le poulain d'Electronic Arts ne chôme semble-t-il pas. Le récent billet de son directeur général Patrick Klaus nous permet d'affirmer qu'il faudra encore compter avec cette nouvelle structure dans les années à venir :

En plus de Star Wars : Squadrons, nous travaillons également sur plusieurs projets encore non-annoncés. L'innovation est quelque chose de compliqué, mais elle est aussi passionnante et stimulante. Avec notre nouvelle mission, nous essayons beaucoup de choses et testons de nombreuses idées que nous abandonnons parfois, car l'itération et l'expérimentation sont des méthodes saines et essentielles pour créer de la nouveauté.

Nous vous épargnerons la suite de sa déclaration à base de pushing the boundaries et autres envolées relativement dithyrambiques sur le géant Electronic Arts. Aucune piste ne filtre évidemment sur ce qui occupe actuellement les montréalais mais une chose est sûre : Motive Studios recrute, du directeur de développement à l'analyste de données, l'éventail est large, et l'avenir incertain.

