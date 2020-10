PS5 : Quid de la conversion des sauvegardes PS4 pour les jeux cross-gen ? Sony répond

Sony a récemment détaillé le fonctionnement de la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4 et expliqué le processus de mise à jour des jeux PS4 bénéficiant d'une version PS5. Mais qu'en est-il des sauvegardes de ces mêmes jeux PS4 une fois convertis en jeux next-gen ? C'est la question à laquelle le constructeur japonais vient de répondre.

La semaine dernière, Sony a révélé que lorsque les possesseurs de PS4 et de PS5 utiliseront des jeux de la première sur la seconde grâce à sa rétrocompatibilité, ils pourront transférer leurs sauvegardes afin de reprendre leurs parties current-gen sur la console next-gen où elles en étaient restées.

Mais qu'en est-il des sauvegardes PS4 d'un jeu ayant été converti en jeu PS5 via une mise à jour ? C'est la question à laquelle a répondu Sony sur le PlayStation Blog officiel. D'après le géant de l'électronique, il n'y aura pas de système universel :

Merci de noter que la possibilité de transférer des sauvegardes de jeu entre la version PS4 et la version PS5 d'un même jeu est une décision prise par les développeurs qui variera d'un titre à l'autre pour ce qui est des jeux cross-génération.

Les joueurs qui comptent profiter sur PS5 des mises à jour de leurs jeux PS4 devront donc se renseigner au cas par cas pour savoir si les sauvegardes de ces derniers peuvent être converties en sauvegardes PS5.

Pour rappel, il a d'ores et déjà été confirmé que les sauvegardes PS4 de jeux comme Yakuza : Like a Dragon et Dirt 5 ne pourront pas être transformées en sauvegardes PS5. Pour ce qui est des jeux First Party, Sony a indiqué que les sauvegardes PS4 de Marvel's Spider-Man : Miles Morales et de Sackboy : A Big Adventure pourront quant à elles être converties. Et dans le cas de ce second jeu, cette option sera proposée "peu après" sa sortie via une mise à jour.

La PlayStation 5 standard et le modèle Digital Edition seront commercialisés en France le 19 novembre prochain.

Que pensez-vous de cette situation ? Vous déçoit-elle ? Si vous ne comptez pas vous procurer une PS4 à ce lancement, cette situation pourrait-elle vous inciter à attendre de pouvoir directement vous procurer la version PS5 d'un jeu cross-gen afin de ne pas avoir à recommencer à zéro ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.