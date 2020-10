Crucible : Clap de fin pour le TPS d'Amazon

En 2020, ça passe ou ça casse. Malheureusement, pour le jeu d'action en ligne de Relentless Studios, qui n'a vraiment pas soulevé les foules, les fractures sont nombreuses et les os ne se reconsolideront jamais.

Crucible avait défrayé la chronique durant l'été en repassant en version Bêta quelques semaines seulement après son lancement. En dépit des bonnes intentions des développeurs pour en faire une expérience multi online accueillante, il va devoir tirer sa révérence. Définitivement.

L'équipe a publié il y a peu une note annonçant que, comme Capri, c'est fini :

Chers chasseurs d'essence,



En juillet dernier, nous avons fait passer Crucible en bêta fermée. Nous avons fait une liste des fonctionnalités qui, selon nous, pourraient améliorer l'expérience de nos joueurs. Souvenez-vous, cette liste, nous l'avions partagée publiquement via notre feuille de route. À l'exception des parties personnalisées (prévues pour les jours qui suivent), toutes les fonctionnalités listées ont été implémentées en jeu. L'étape suivante consistait à analyser les retours dont vous nous avez fait part, couplés aux données que nous avons pu rassembler de notre côté, afin de déterminer la suite des événements.



Notre analyse nous a conduits à prendre une décision difficile : nous allons arrêter de développer Crucible. Nous apprécions énormément la façon dont nos joueurs les plus passionnés nous ont continuellement soutenus dans nos efforts. Nous avons adoré lire les retours dont vous nous avez fait part au sujet des modifications que nous avons effectuées en jeu au cours de ces derniers mois. Cependant, nous ne parvenons plus à imaginer un futur sain et viable pour Crucible désormais. Aussi, nous allons rediriger notre équipe sur New World et nos projets Amazon Games à venir.



Nous allons complètement rembourser tous les achats que vous avez effectués sur Crucible. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet en vous rendant sur notre page d'assistance. De même, à compter d'aujourd'hui, les achats de crédits sont désactivés.



Au cours des prochaines semaines, nous vous inviterons à un playtest final qui fera également office de célébration pour notre fabuleuse communauté. Cet événement aura lieu en jeu et sur notre Discord officiel. À la suite de ce playtest, nous désactiverons le système de recherche des joueurs, mais vous pourrez toujours jouer à Crucible avec les parties personnalisées. Nous vous en dirons plus sur cet événement très bientôt ! Quant aux serveurs de jeu, ces derniers resteront accessibles pour des parties personnalisées jusqu'au lundi 9 novembre 2020, à 21h00 (heure française).



Nous vous remercions encore de faire partie de notre communauté. Crucible aura été le fruit de notre passion et nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu passer tout ce temps en votre compagnie, sur notre planète préférée.

L'échec était prévisible étant donné la très faible fréquentation du jeu depuis son arrivée. Voilà tend à prouver que rien n'est jamais acquis, même lorsque l'on est une surpuissante multinationale. Les autres projets vidéoludiques d'Amazon Games, sur lesquels sont redirigées les personnes en charge de Crucible, sont le MMO New World, repoussé à 2021, et un MMO prenant place dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ce qui devrait déjà susciter l'intérêt de nombreux fans de l'oeuvre de Tolkien. Amazon lancera également son service de Cloud Gaming, Luna, prochainement.