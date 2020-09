Amazon Luna : Un nouveau service de jeu via le cloud pour concurrencer Stadia et Project xCloud

Si le marché des consoles reste une confrontation entre Nintendo, Sony et Microsoft, ces trois constructeurs doivent également faire face à la concurrence de Stadia, le service de jeu via le cloud de Google. Et prochainement, un cinquième acteur de poids va entrer à son tour dans la danse.

Amazon vient d'annoncer le lancement prochain de Luna, son service de jeu en streaming via le cloud. Luna, qui n'a pas de date de lancement précise pour le moment, sera dans un premier temps accessible depuis des PC, MAC, Fire TV, iPhone et iPad (une version Android de l'application sera proposée après le lancement).

Proposé initialement au prix de 5,99 dollars, Amazon insiste sur le fait que ce prix est temporaire et lié à la phase d'early access, ce service donne la possibilité à deux appareils connectés simultanément de jouer aux jeux proposés sur la chaîne "Luna Plus." Amazon précise déjà que "certains" jeux tourneront en 4K/60 fps.

Et si le géant américain parle de la chaîne "Luna Plus," c'est parce que des éditeurs pourront avoir leur chaîne spécifique au sein du service. Sur la chaîne "Luna Plus" standard, il est question de plus de 100 jeux proposés. Et parmi les jeux de lancement de "Luna Plus" figureront Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale : Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu, ou encore Brothers : A Tale of Two Sons. Amazon indique que d'autres titres seront ajoutés au fur et à mesure.

Ubisoft sur tous les fronts

En parallèle à ça, Ubisoft aura sa propre "gaming channel" sur laquelle les utilisateurs de Luna pourront jouer à des jeux de l'éditeur français (en 4K pour certains). Parmi les jeux Ubisoft déjà annoncés sur le service se trouvent Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, et Immortals Fenyx Rising. Amazon précise par ailleurs que ces trois jeux seront accessibles sur Luna le jour de leur sortie sur les autres plates-formes. La firme de Jeff Bezos n'indique cependant pas si les chaînes spécifiques à des éditeurs en particulier nécessiteront de payer en plus de l'abonnement ou pas.

Luna étant un service Amazon, il sera lié de manière très étroite à Twitch. Sur la page consacrée à un jeu, Luna proposera d'accéder à des streams Twitch de ce même jeu actuellement en cours. Et lorsque des abonnés au service regardent un stream d'un jeu disponible sur Luna, ils pourront commencer à jouer instantanément à ce dernier.

Pour ce qui est des modes de contrôle proposés sur Luna, Amazon explique qu'il sera possible de jouer avec le duo clavier-souris ou avec une manette Bluetooth. Pour ceux qui le souhaitent, Amazon commercialisera une manette (qui n'est pas sans rappeler le Pro Controller de la Switch) compatible avec Alexa. Cette dernière sera proposée au prix de 49,99 pendant la phase d'early access de Luna.

À noter que pour l'instant, seuls les joueurs américains intéressés peuvent demander un accès anticipé à Luna. Amazon n'a pas encore indiqué quand son service sera proposé aux joueurs internationaux. Des images du service et de sa manette sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Que pensez-vous de cette annonce ? Ce nouveau service proposé par Amazon pourrait-il vous intéresser ? Avez-vous déjà joué via le cloud ? Si oui qu'en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.