Monkey Island x Ghostbusters : le crossover improbable jouable maintenant

Même si les fans des SOS Fantômes ont eu le droit très sympathique Ghostbusters : The Video Game (et sa version remasterisée plus récemment), Ray, Egon, Winston et Peter ne sont pas victimes de surreprésentation vidéoludique. Tous les projets liés aux casseurs de fantômes, même amateurs, ont donc de quoi intriguer leurs fans. Celui dont il est question aujourd'hui est à la fois original et ambitieux.

Daniele Spadoni a récemment mis en ligne The Fan Game - Ghostbusters and the Secret of Monkey Island, un Point & Click amateur jouable sur PC dans lequel se rencontrent, comme son nom l'indique, les univers de Ghostbusters et de Monkey Island.

Niveau scénario, il est question d'un incident dans le laboratoire des Ghostbusters. Le portail transdimensionnel conçu par Ray Stantz et Egon Spengler pour déplacer les fantôme capturés génère une ouverture dans une version des Caraïbes située dans une autre dimension. Le fantôme du pirate LeChuck profite de l'occasion pour passer et kidnapper Janine Melnitz, la secrétaire des Ghostbusters. Ray passe à son tour dans le portail pour lui venir en aide pendant qu'Egon tente de stabiliser le portail.

Vont-ils réussir à tout remettre dans l'ordre ? C'est ce que les joueurs peuvent découvrir en jouant au jeu. Les joueurs intéressés peuvent dès à présent récupérer gratuitement The Fan Game - Ghostbusters and the Secret of Monkey Island à cette adresse.



À noter que ce n'est pas la première fois que nous vous parlons de Daniele Spadoni. Coutumier du fait, le développeur avait en 2018 proposé un crossover entre Monkey Island et Retour vers le Futur (III). D'autres "fan games" développés par ses soins et inspirés par des licences célèbres sont téléchargeables gratuitement sur son site personnel.