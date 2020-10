Avengers passe sous les 1000 joueurs actifs sur PC, Crystal Dynamics réagit

La hype liée à l'annonce initiale de Marvel's Avengers n'a de toute évidence pas réussi à être maintenue après les premières présentations du jeu et les tests de ce dernier dans la presse. Malgré une campagne marketing conséquente lors de son lancement, et de bonnes ventes initiales, le jeu de Square Enix ne parvient visiblement pas à attirer et garder l'attention des joueurs. Si bien, que le studio doit déjà convaincre les joueurs de revenir.

Plus tôt cette semaine, des joueurs ont constaté que Marvel's Avengers était passé sous la barre pour le moins symbolique des 1.000 utilisateurs simultanés. Pour un jeu de cette envergure, commercialisé il y a un peu plus d'un mois (il est sorti le 4 septembre dernier dans le monde entier), il s'agit d'un signe pour le moins alarmant.

Pour ce qui est des raisons données de désamour, un manque de nouveau contenu ou d'annonces à ce sujet ainsi que des missions répétitives sont évoqués. Questionné à propos de cette situation par le site américain Kotaku, Crystal Dynamics, le développeur du jeu a répondu via un long communiqué écrit par Scot Atmos. Dans ce dernier, le responsable du studio californien affirme que de nouveaux types de missions et personnages arriveront prochainement. Il se dit également confiant quant à l'avenir du jeu :

À nos joueurs : nous nous battons chaque jour pour proposer le meilleur jeu possible à notre communauté. Nous avons une excellente équipe de community management au sein de Crystal Dynamics et Square Enix qui centralisent et transmettent chaque jour toutes vos craintes, suggestions et retours à l'équipe de développement. Nous sommes à l'écoute. Nous apportons des correctifs, des améliorations et des ajouts aussi vite que nous pouvons le faire en tout sécurité afin de faire de Marvel's Avengers le jeu qui nous souhaitons tous qu'il soit. [...]



Nous sommes confiants vis-à-vis du fait que nous allons voir les joueurs PC (ainsi que les joueurs sur Xbox One et PlayStation 4) revenir sur le jeu au fur et à mesure que nous ajoutons du contenu post-game et que nous prouvons que nous continuons à être concentrés sur l'amélioration du jeu.

Parmi les éléments qui seront ajoutés prochainement se trouvent deux nouveaux protagonistes : Kate Bishop et Clint Barton, les deux Hawkeye. Et pour ce qui est du reste des nouveautés, Crystal Dynamics parle par exemple de Tachyon Rifts, un nouveau type de mission de type War Zone. Il rappelle également que du nouveau contenu scénarisé devrait arriver plus tard. Reste à voir si cela suffira à séduire les joueurs. Pour rappel, Marvel's Avengers aura également droit à une mise à jour next-gen sur PS5 et Xbox Series X.

Que vous inspire cette situation ? Pensez-vous que Marvel's Avengers peut redresser la barre ? Avez-vous joué au jeu ? Si oui, y jouez-vous toujours ? Si non, pourquoi ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.