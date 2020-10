Outriders sortira finalement plus tard que prévu, le cross-play annoncé

Square Enix vient d'annoncer au monde entier que son shooter RPG Outriders sortira finalement au début de l'année prochaine. Rappelons que ce titre est le fruit de la collaboration entre People Can Fly (Gears of War : Judgment et BULLETSORM), et Square Enix External Studios, les créateurs de Sleeping Dogs et Just Cause. Pas des petits joueurs donc.

Plus précisément, Outriders arrivera sur Terre le 2 février 2021. Si vous achetez une console next-gen, sachez également que le titre permettra le cross-play entre toutes les plateformes, ce qui veut dire que les joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC et Stadia pourront jouer ensemble quel que soit leur matos à disposition.

En outre, si vous vous procurez Outriders sur les consoles de la génération actuelle, vous pourrez mettre à niveau votre jeu PlayStation 4 vers la PlayStation 5 gratuitement (console avec disque il va sans dire). La mise à niveau de la Xbox One vers les Xbox Series X et S sera également possible gratuitement grâce au Smart Delivery.

Voici le pourquoi de ce petit report :

Nous prenons un peu plus de temps que prévu pour veiller à ce que les joueurs vivent la meilleure expérience possible avec OUTRIDERS, et c'est pourquoi nous ajoutons également le cross-play, pour rendre le jeu plus accessible.

Déclaration de Lee Singleton, co-directeur de studio chez Square Enix External Studios.

OUTRIDERS sera donc disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC le 2 février 2021 et sur Google Stadia "plus tard dans l'année".