Mortal Kombat 11 Ultimate s'annonce aussi sur PS5 et Xbox Series X avec... Rambo !

Alors que le réalisateur Ed Boon se félicitait il y a seulement deux jours des (très) bonnes ventes de Mortal Kombat 11, l'histoire co-créateur de la sanglante saga nous promettait également une imminente surprise. Toujours soucieux de plaire aux fans de la série, il leur réserve aujourd'hui une place à la morgue...

Les fans de jeux de combat ne le savent que trop bien : tant que l'adjectif ultra ne se glisse pas dans le titre de leur opus favori, il peut toujours se passer quelque chose. NetherRealm confirme aujourd'hui la règle en annonçant Mortal Kombat 11 Ultimate, une version forcément suprême du jeu de baston sorti en avril 2019. Habillement prévu pour le 17 novembre sur toutes les plateformes (ou presque), le jeu en profite pour devenir cross-gen, et fera donc couler le sang sur PS5 et Xbox Series X/S, en plus des nombreux supports sur lesquels était déjà sortie la version originale.

Pour justifier de son sous-titre extrême, cette nouvelle version voit débarquer trois nouveaux kombattants en la présence de Mileena, Rain, et enfin Rambo, qui y mènera peut-être enfin sa guerre. Comble du luxe pour les fans de la saga, Sylvester Stallone himself est venu prêter sa voix au plus célèbre post-traumatisé du septième art. En comptant les trois autres invités du DLC Aftermath, le roster comptera ainsi pas moins de 37 pugilistes.

La Loi c'est ma PERSONNE !

Que les possesseurs des précédents versions de Mortal Kombat 11 se rassurent : ils pourront se procurer séparément le Kombat Pack 2 et ses trois nouveaux kombattants pour "seulement" 15,99 euros. Et parce que NetherRealm espère bien voir les ventes atteindre la barre des 10 millions, les joueurs ayant précommandé Mortal Kombat 11 Ultimate à partir du 15 octobre auront directement accès au contenu du jeu original et de son extension scénarisée Aftermath, en attendant le 17 novembre.

Et parce que les joueurs ont sans doute déjà suffisamment klaqué leurs économies, le développeur annonce que les versions PS4 et Xbox One profiteront gratuitement de mises à jour avec l'arrivée des PS5 et Xbox Series, comme une résolution en 4K ou temps de chargement réduits. L'équation étant déjà suffisamment compliquée comme ça, toutes les versions consoles seront ouvertes au "kross-play" (sauf la version Switch, désolé), histoire que chacun puisse régler ses comptes sans se soucier de sa chapelle.

R2visez vos classiques du septième art, puisque Mortal Kombat 11 Ultimate arrivera le 17 novembre sur Google Stadia, PC, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S. Lancement décalé oblige, la version PS5 ne sera disponible qu'à la sortie de la konsole le 19 novembre. Seul bémol pour les kollectionneurs : les versions physiques PS4 et PS5 n'arriveront qu'en 2021. Et pour la Switch, c'est kuit...