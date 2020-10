Nintendo Switch : Un jeu de course se moque du Joy-Con Drift en faisant du Joy-Con un véhicule

L'affaire du "Joy-Con Drift" continue de faire couler beaucoup d'encre virtuelle et des décisions de justice sont désormais attendues dans différents pays. Tandis que les avocats de Nintendo tentent de minimiser le problème, les joueurs concernés continuent de s'arracher les cheveux. Et de toute évidence, la situation semble amuser le développeur d'un jeu.

Qui dit "Joy-Con Drift" dit "drift." Et qui dit "drift" dit jeu de course. C'est ce que s'est apparemment dit "ColonelSandwich," programmeur au sein du studio indépendant Skydevilpalm du jeu Victory Heat Rally actuellement en développement. En effet, ce dernier s'est amusé à faire du Joy-Con de Nintendo un véhicule jouable dans son jeu et à capturer une séquence dans laquelle la manette de Nintendo drifte comme jamais. Cette vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessus, est accompagnée sur YouTube du commentaire (clairement utilisé comme une plaisanterie) suivant :

Ce merde de Joy-Con Drift est ridicule, Nintendo devrait vraiment avoir honte. Les plus fins observateurs remarqueront que le programmeur s'est trompé. Le Joy-Con bleu, et donc celui qui souffre de "Joy-Con Drift," est celui de gauche. Et lorsqu'un internaute lui a justement fait remarquer sa bourde, "ColonelSandwich" a simplement répondu qu'il s'était contenté de prendre une image de Joy-Con sur Google Images.

Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, le "Joy-Con Drift" est un phénomène qui touche de nombreuses Nintendo Switch et qui provoque des mouvements du stick du Joy-Con gauche imprévus par le joueur. Cette situation peut provoquer des problèmes en cours de partie et rendre l'interface de la console difficilement utilisable.

Pour info, Victory Heat Rally est un jeu de course Arcade à l'esthétique inspirée par le "super scaler" actuellement en développement sur PC et Switch. Une démo PC peut être téléchargée à cette adresse. Pour ce qui est du jeu complet, une campagne Kickstarter sera très prochainement lancée. Sachant que le jeu est prévu sur la console de Nintendo, il est possible de se demander si, le Joy-Con figurera parmi les véhicules jouables dans sa version finale...

