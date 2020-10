La branche Activision Blizzard France veut fermer, 285 personnes concernées

Comme il fallait s'y attendre, car cela était dans l'air depuis déjà de nombreux mois, le géant Activision Blizzard a exprimé l'intention de fermer sa branche française, plus précisément celle située à Versailles. Si on ne sait pas encore officiellement ce qu'il adviendra des 400 salariés du site, la nouvelle a bel et bien été confirmée par la firme à différentes confrères.

À voir aussi : Blizzard : Les employés dénoncent d'importantes disparités salariales

Et c'est plus précisément Bloomberg qui a obtenu les premières informations concernant cette fermeture, dont la nouvelle a été annoncée via Zoom mardi après-midi dernier. Ceci mettrait potentiellement pas moins de 285 salariés sur le carreau.

Le quotidien Le Monde a eu confirmation de la nouvelle peu de temps après cette annonce aux salariés. Cette fermeture "prochaine", devrait se faire dans le cadre "d'un projet de réorganisation" dont les représentants du personnel viennent d'être informés." Précisant via un communiqué que "la mise en oeuvre de ce projet conduirait à la fermeture du bureau de Versailles. Nous travaillons sur plusieurs processus et une réunion du CSE est prévue les 13 et 14 octobre".

Pas moins de 400 employés s'occupaient de gérer jusqu'au début de l'année 2020 (134 personnes avaient alors quitté l'entreprise selon Bloomberg) les branches marketing, localisation ou encore animation de la communauté des jeux Blizzard pour toute l'Europe. De nombreuses personnes sont déjà parties ou ont été reclassées depuis.

London calling ?

On sait aujourd'hui que Activision-Blizzard voulait initialement relocaliser une partie de ces effectifs de la branche européenne vers Londres, voire les Etats-Unis, notamment dans les domaines du marketing, de l'édition et de la communication, même si cela semble avoir été annulé in fine. Ce plan qui a été présenté un peu avant le confinement selon Le Figaro, a conduit à la fermeture d'autres succursales en France et aux Pays-Bas, mais rien n'a été acté à ce jour.

Alors, ces départs et autres licenciements sont-ils réellement justifiés, quand on sait que sur le premier semestre de l'année 2020, l'éditeur a réalisé un chiffre d'affaires de... 3,6 milliards de dollars, dont 913 millions de dollars proviennent des jeux Blizzard ! Le groupe a également dégagé sur la même période un revenu opérationnel de 1,5 milliard de dollars.

Quant aux revenus de Bobby Kotick...