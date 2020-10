Call of Duty Black Ops Cold War : Nvidia déploie les drivers pour la bêta

Comme toujours à la sortie de gros jeux, Nvidia prépare le terrain et cette fois cela concerne le très attendu Call of Duty Black Ops Cold War et plus précisément sa version bêta.

La phase bêta de Call of Duty Black Ops Cold War démarre en effet ce 15 octobre et pour préparer au mieux les PC dignes de nom, Nvidia vient de publier ses nouveaux drivers Game Ready. Comme toujours cela permet de gagner en optimisation et donc d'avoir un taux de framerate plus élevé même sur les configurations les plus légères.

Notons que la bêta en question est également compatible avec la technologie NVIDIA Reflex, qui permet aux joueurs sur GeForce de réduire la latence du système et d'améliorer la réactivité en jeu. Forcément sur un FPS de ce type, c'est d'autant plus important.

Si vous faites parti des heureux élus possédant une RTX 3090 ou 3080, sachez que les drivers sont aussi disponibles pour la génération Ampère.