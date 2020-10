Watch Dogs Legion : Season pass, contenu gratuit et crossover avec Assassin's Creed au programme

En attendant de découvrir si les nouvelles négociations ouvertes entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne se termineront en serrage de main ou en pugilat, Ubisoft continue la promotion de l'imminent Watch Dogs Legion, et nous prépare déjà à "l'après".

Si nous avons ici tendance à parler de mettre la charrue avant les boeufs, nos voisins d'outre-Manche leur préfèrent les chevaux. Mais qu'importe la sémantique : à quelques semaines de la sortie du nouvel épisode de Watch Dogs, Ubisoft déroule son programme.

Dès le 3 décembre, le jeu s'ouvrira gratuitement au jeu en ligne, avec l'arrivé d'un mode du même nom, qui permettra à quatre joueurs de collaborer pour tenter d'outrepasser la surveillance de masse à laquelle sont soumis les londoniens. Mais parce que l'homme est un loup pour l'homme, un mode PvP baptisé Arachnobot Arena verra jusqu'à huit joueurs s'affronter via des drôles de drones au sol, tandis que le mode Invasion fera son retour dans ce troisième épisode qui ne dit pas son nom.

Et puisque certains préfèrent encore les plaisirs solitaires, la campagne fera l'objet de mises à jour toutes aussi gratuites, et ajoutera au fil du temps personnages, missions et même un New Game +.

Ceux qui auront déjà craqué pour le season pass retrouveront un Aiden Pearce vieilli, comme nous l'avions découvert le mois dernier, mais profiteront également du retour de Wrench, issu de Watch Dogs 2, dans le DLC Bloodlines. Le quatuor de nouveaux personnages intégrera également Mina, une petite nouvelle, mais empruntera également un personnage de la série Assassin's Creed en la personne de Darcy. C'est donc cela, la convergence des luttes ?

En attendant de profiter de tout ce contenu plus ou moins monnayé, rappelons que Watch Dogs Legion viendra sauver la reine le 29 octobre prochain sur Google Stadia, PC, PS4 et Xbox One, le 10 novembre sur Xbox Series X/S, et enfin le 19 novembre sur PS5.