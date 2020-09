Ubisoft Forward : Watch Dogs Legion accueille Stormzy et Aiden Pearce revient

À quelques semaines de sa sortie, Watch Dogs Legion s'était fait un brin discret, un choix que l'on pourra estimer raccord avec sa thématique so british. Et parce que deux générations de consoles accueilleront bientôt ce troisième volet, Ubisoft a mis les petites coupelles à thé dans les grandes.

A commencer par l'annonce attendue par Thomas et Camille ses deux plus grands fans, à savoir l'arrivée de Stormzy, artiste britannique aux multiples récompenses qui fera partie d'une mission in-game. Mais ce n'est point tout puisque Aiden Pearce fera son grand retour avec le Season Pass, disponible après le lancement du jeu. La classe, ou pas trop à votre humble avis ?

Les joueurs découvriront donc la mission unique Fall on My Enemies, dont l'objectif est, je cite d'aider le célèbre rappeur Stormzy à diffuser sa musique Rainfall sur les écrans de la ville, comme symbole de résistance. Présenté en avant-première aujourd'hui et disponible le 1er octobre prochain, le clip officiel de Rainfall a été entièrement réalisé à l'aide du moteur graphique de Watch Dogs : Legion. Et c'est plutôt pas mal, ma foi. Qu'en pensez-vous ?

Aiden Pearce, le retour de la revanche ?

Enfin, à travers le contenu post-lancement de Watch Dogs : Legion, le très sémillant Aiden Pearce fera son grand retour en tant que personnage entièrement jouable avec un nouvel arc narratif. Le Season Pass de Watch Dogs : Legion sera quant à lui disponible à l'achat individuellement et sera également inclus dans les Éditions Gold, Ultimate et Collector du jeu. "Il introduira une nouvelle extension de l'histoire principale constituée de 2 arcs narratifs, de missions DedSec supplémentaires, de quatre héros uniques dont Aiden Pearce, de la Complete Edition du premier jeu Watch Dogs, et bien plus encore".

Le programme complet des contenus additionnels post-lancement de Watch Dogs : Legion sera disponible dans les prochaines semaines. Avec de nouveaux contenus gratuits et en ligne, de nouveaux personnages jouables, de nouveaux modes, de nouvelles missions ainsi que des mises à jour du jeu. Bref, restez tunés !

Watch Dogs : Legion sera disponible le 29 octobre 2020 sur Google Stadia, PC (Epic Game Store), PS4 et Xbox One, le 10 novembre sur Xbox Series X/S, et tout aussi "plus tard" sur PS5.