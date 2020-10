PlayStation Now : Voici les jeux ajoutés en octobre 2020, une sélection d'Halloween

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC ou votre PlayStation 4 accueille plusieurs titres supplémentaires.

Avec l'automne et ses feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, c'est une thématique résolument cauchemardesque que Sony décide de dévoiler à l'occasion de la sélection d'octobre 2020. Entre zombis décharnés, tueur en série et revenant plus ou mois désirables, les abonnés du service PlayStation Now vont avoir de quoi faire.

Voici les titres destinés à vous faire trembler de peur dès aujourd'hui :

Comme le veut la tradition, le constructeur a décidé de trancher dans le vif, et l'arrivée de ces nouveaux titres fait forcément quelques victimes, puisque Watch Dogs 2 et Just Cause 4 quittent dès aujourd'hui l'abonnement, car ainsi va la vie.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.