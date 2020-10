Yakuza Like a Dragon présente ses nombreuses activités annexes en vidéo... et en français

Si vous suivez l'actualité des jeux Yakuza ou que vous avez joué à au moins un épisode de la série, alors vous savez que chacun d'entre eux regorge d'activités et autres quêtes annexes. Sans surprise, Yakuza : Like a Dragon ne dérogera pas à la règle. Et une fois encore, il y aura de tout.

À lire aussi : Yakuza 0 enfin traduit en français... par un fan, les infos

SEGA vient donc de diffuser une toute nouvelle bande-annonce de Yakuza : Like a Dragon. Cette dernière, sous-titrée en français et capturée sur Xbox Series X, passe en revue plusieurs des éléments qui font le jeu. Il est par exemple possible de voir la nouvelle ville, Yokohama, dans laquelle se déroule l'aventure. La vidéo montre aussi quelques extraits de cinématiques.

Mais elle se focalise principalement sur les mini-jeux et autres activités annexes auxquelles le héros pourra s'adonner pendant son aventure. En plus des activités que les fans de la série connaissent bien comme le karaoké, ou les cages de baseball, le RPG du Ryu Ga Gotoku Studio propose également des nouveautés comme les courses de kart, le cinéma, la gestion de société, etc. Comme toujours, les joueurs auront amplement de quoi faire.

Et comme le montre la toute fin de la vidéo, Yakuza : Like a Dragon permettra, pour la première fois, de découvrir des versions traduites et chantées en anglais des chansons de karaoké in-game. La liste des chansons proposées dans le jeu, qui comprend des chansons bien connues et de nouveaux titres, est la suivante :

Baka Mitai (I've Been a Fool)

Hell Stew

Like a Butterfly

Machine Gun Kiss

Spring Breeze

The Future I Dreamed Of

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 et PC le 10 novembre prochain. La version PS5 du jeu est quant à elle prévue pour le 2 mars 2021.