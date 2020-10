Mortal Kombat 11 : 8 millions d'exemplaires vendus, Ed Boon tease des annonces pour bientôt

Alors que le toujours très fatigué Masahiro Sakurai continue de fendre la terre en deux à chacune de ses apparitions, il ne faudrait pas oublier que les américains peuvent aussi accorder le featuring à tout va avec un succès commercial continue. En voici la preuve par 11.

Car si Super Smash Bros. Ultimate continue d'attirer à lui les héros les plus bankables de notre petite industrie, Mortal Kombat 11 poursuit son petit bonhomme de chemin, et s'est offert depuis sa sortie au printemps dernier les services des (ex-)stars du petit écran telles que Robocop ou Terminator.

L'arrivée du DLC Aftermath semble avoir porté ses fruits, puisque le onzième opus de la série autrefois polémique d'Ed Boon vient de franchir le cap des huit millions d'exemplaires vendus, comme l'a annoncé il y a quelques heures le co-créateur bientôt sexagénaire :

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we're not done yet. Stay tuned to see what's next for MK11 this week!#KombatKontinues