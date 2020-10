Michel Ancel demande des excuses à "Libération" et se défend à nouveau

Dans la "guerre" de communication que se livrent Libération et Michel Ancel, alors que ce dernier a été accusé par le journal d'avoir été toxique durant le développement de BG&E 2, xxxx

Et c'est une fois de plus sur son compte Instagram que Michel Ancel a tenu une fois de plus à répondre aux accusations du quotidien au sujet de son implication "toxique" dans le projet du jeu BG&E 2, qui a été maintes fois retardé, voire repoussé.

Michel Ancel se défend donc à travers ce nouveau "Droit de Réponse", comme explicité dans ce long message.

Bge2 Article de Libération : Droit de réponse



Je ne travaille plus avec cette équipe depuis 2 ans... ce qui invalide une grosse partie de l'article. j'ai fait 4 ou 5 interventions sur le jeu en tant qu'avis extérieur mais sans aucun pouvoir de décision. Je n'étais donc pas dans l'équipe jeu de 250p sur 5 studios dans le monde mais avec l'équipe Marque : 5 personnes qui bossent avec des sociétés externes et qui n'a aucun pouvoir de décision sur le jeu. Seulement un rôle consultatif.



Avant d'avoir quitté l'équipe jeu il y a deux ans , je n'ai jamais demandé à refaire quelque chose après la phase de conception/recherche, contrairement à certains seniors qui ont fait recommencer à zéro la ville plusieurs fois, la planète principale, fait rajouter des vaisseaux ou modifier des personnages sans aucunes requêtes de ma part. Les équipes ont peut-être pensé que c'était à ma demande mais ce n'étais pas le cas. Je dispose de nombreux mails et documents prouvant ces faits.



Il est très difficile d'identifier les situations réelles dans les témoignages car ils sont tronqués et anonymes. J'ai des idées, mais je ne veux pas spéculer. Je demande à ceux qui ont témoigné de garder leur anonymat si ils ou elles le souhaitent et me communiquer leurs témoignages complets. Je leur propose d'en discuter et de présenter une version co-écrite. A ma connaissance et en l'état , aucun de ces témoignages n'est vrai. Je ne demande qu'à les obtenir complets afin de les identifier (les témoignages) et pouvoir répondre correctement.



Au regard de tout cela, je demande au journal Libération de présenter ses excuses sous la forme qu'il voudra pour avoir répandu de fausses rumeurs et accusations à mon encontre.



Chers journalistes, sachez reconnaître votre responsabilité. À tout les lanceurs de pierres qui ne me connaissent pas, je propose des rencontres et des discussions apaisées. (Dm, rencontres Covid proof,...)



Michel Ancel

Voilà qui a le mérite d'être clair. Libération ira-t-il discuter avec Michel Ancel pour avoir sa version des faits ? Réponse au prochain épisode, sans aucun doute...