Super Smash Bros. Ultimate : Les pourparlers pour intégrer Steve (Minecraft) ne datent pas d'hier

Ce jeudi 1er octobre, tout le monde a pu découvrir que le prochain combattant du Fighter Pass 2.0 de Super Smash Bros. Ultimate ne serait autre que la skin de base de Minecraft. Une surprise pour beaucoup. Mais en réalité, l'idée date.

À voir aussi : Joy-Con Drift Switch : L'UFC Que Choisir porte plainte contre Nintendo

Masahiro Sakurai, chef du chantier Super Smash Bros., s'amusait à expliquer, après diffusion du trailer d'annonce, de quelle manière Steve avait fini par atterrir dans le roster de Super Smash Bros. Ultimate.. Selon lui, c'est quelqu'un de Nintendo qui était venu un jour le voir pour demander s'il pouvait l'implémenter.

L'histoire est bien entendu simplifiée au maximum. Et un des premiers employés de Mojang a apporté son éclairage. Daniel Kaplan, aujourd'hui chez Coffee Stain, s'est d'abord amusé à demander à sa Timeline Twitter quand les discussions autour de l'intégration du cubique héros à la pioche avaient débuté. au final, après avoir constaté que personne ne trouvait, il a finalement donné

3 is not enough. At least five - Kaplan (@Kappische) October 1, 2020

Trois ans, ce n'est pas assez. Au moins cinq.

C'est donc probablement au début du développement de l'épisode Nintendo Switch, et quand la version Wii U/3DS était bien installée, que les discussions ont été entamées. Il y a des années, et on ne sait rien des débats, démarches légales autres noeuds au cerveau que cela a pu susciter. Peut-être a-t-il été question de placer Steve dans le roster de base. Mais il est certain que l'effet n'aurait pas été le même et que, du coup, l'année 2020 n'aurait pas été sauvée.

Super Smash Bros. Ultimate est disponible sur Nintendo Switch.

[Via]