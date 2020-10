Super Smash Bros. Ultimate : Steve de Minecraft s'invite dans la bagarre sur Nintendo Switch

L'annonce était attendue. Et le hasard a voulu que Twitter ait une quinte de toux au moment où celle-ci a eu lieu. Que le prochain combattant du Fighter Pass 2.0 de Super Smash Bros. Ultimate nous vient tout droit d'une licence appartenant à Microsoft, ça valait un cassage de réseau social.

Après Min Min (ARMS) en juin dernier, c'est donc Steve, skin de base de Minecraft qui va atterrir prochainement dans Super Smash Bros. Ultimate. Il sera accompagné de trois déclinaisons : Alex, le Zombie, et l'Enderman, ainsi que d'un stage et sept nouvelles pistes musicales.

Plutôt que d'avoir été retravaillé pour s'adapter à l'esthétique globale du jeu de combat festif de Nintendo, ce personnage conserve son allure cubique et pixelisée connue de toutes et tous, ou au moins des centaines de millions de personnes qui ont déjà pu s'essayer au jeu de Mojang. On pourra parler d'une... bonne pioche.

Masahiro Sakurai s'est comme prévu exprimé après la diffusion du court trailer ci-dessus. Il explique que l'inclusion de Steve a été simple, rapide, sauf en termes d'équilibre de jeu : les stages ont du être retravaillés pour qu'il puisse construire dedans.

L'homme qui ne vieillissait pas a également annoncé que plus de détails seraient donnés sur Steve et Alex (disponibles dans le Fighter Pass 2.0 à 29,99 euros et en set de combattant 7 à 5,99 euros) ce samedi 3 octobre à 16h30, au cours d'une présentation qui durera 45 minutes.

Super Smash Bros. Ultimate est disponible sur Nintendo Switch.