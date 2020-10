The Pathless : Le prochain jeu d'Annapurna au lancement de la PS5 avec des bonus haptiques

Après vous avoir rappelé l'existence du félin Stray pas plus tard qu'hier, l'éditeur Annapurna Interactive dévoie aujourd'hui la date de sortie de The Pathless, retardé depuis son annonce aux Game Awards 2018, et désormais cross-générationnel.

À voir aussi : Huit des meilleurs jeux indépendants d'Annapruna réunis dans un coffret physique

Heureusement que le dernier State of Play nous avait permis de découvrir plus en détail le gameplay de ce jeu d'archer acrobatique en monde ouvert développé par Giant Squid, dans lequel il vous faudra alterner entre flèches précisément décochées et moment d'intimité avec votre rapace bien-aimé. En tout bien tout honneur, cela va de soi.

Aujourd'hui, nous n'apercevrons aucun des puzzles précédemment dévoilés, ni les esprits maudits que le Hunter devra défaire pour sauver cet univers résolument nocturne. Non, cette fois, seule compte la date de sortie, éminemment stratégique, puisque The Pathless s'annonce pour le 12 novembre 2020 sur Apple Arcade, PC via l'Epic Games Store, PS4 et PS5... bien que les joueurs européens devront forcément attendre le 19 novembre, date de sortie de ladite console, pour en profiter sans temps de chargement.

Comme l'affirme le directeur créatif Matt Nava, la version PS5 exploitera également les fonctionnalités haptiques de la nouvelle DualSense, en profitant texto de l'effet d'un arc bandé promis par Sony depuis maintenant plusieurs mois, le tout en 60 FPS par-dessus le marché.

Même lorsqu'il s'agit de titres indépendants, il nous tarde donc de pouvoir découvrir le nouveau jeu d'Annapurna Interactive à la sauce next-gen... Pas vous ?