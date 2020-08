State of Play : The Pathless montre son gameplay sur PS5

Sony avait annoncé qu'il ne révèlerait pas de nouveaux jeux PlayStation 5 au cours du State of Play de ce soir. Le constructeur avait en revanche précisé qu'il donnerait des nouvelles de jeux PS5 déjà annoncés précédemment. Parmi ces derniers se trouvait The Pathless.

The Pathless figurait donc parmi les titres évoqués au cours du State of Play de ce soir. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, The Pathless est un jeu en monde ouvert, décrit comme un "jeu d'aventure mythique," dans lequel le joueur incarne Chasseur (Hunter en VO), un archer qui a pour mission de libérer une île d'une malédiction.

Pour l'aider dans son périple, Chasseur est accompagnée par un aigle. Et il sera important de bien s'en occuper. Caresser l'aigle permettra de le garder propre et de s'assurer qu'il vole au meilleur de ses capacités. L'arc étant l'arme de prédilection de Chasseur, son utilisation fait partie intégrante du gameplay et est liée à une mécanique de timing. PS5 oblige, The Pathless ne devrait pas mettre le joueur face à des temps de chargement.

The Pathless est prévu pour la fin de cette année sur PS5.