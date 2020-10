Call of Duty Black Ops Cold War présente son mode Zombie à la sauce années 80

Que serait un Call of Duty développé par Treyarch sans le mode Zombie ? La saveur serait différente, le goût en bouche ne serait pas le même. Heureusement, Call of Duty Black Ops Cold War ne compte pas déroger pas à la règle.

Même si ce mode Zombie de Call of Duty Black Ops Cold War prend place dans les années 80, les origines de la Die Maschine remontent à des années antérieures. En bref, il faudra enquêter sur ce phénomène anormal et tenter d'y mettre un terme.

Le mode Zombie s'illustre avec trois vidéos et permet de se faire un avis, notamment sur le style visuel et le gameplay à venir. Le Speed Cola est toujours présent, et notons d'ailleurs que le contenu qui arrivera dans le futur sera gratuit. Tout comme le fait que l'expérience sera cross-plateforme et qu'il sera possible de reprendre sa progression quelque soit le support.

Il faudra cependant patienter jusqu'à la sortie de Call of Duty Black Ops Cold War programmée au 13 novembre prochain pour se plonger au coeur de la Die Maschine.