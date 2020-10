Call of Duty Modern Warfare : Infinity Ward fait un gros ménage sur les tricheurs

Call of Duty Modern Warfare et Warzone sont joués par des millions de joueurs. Forcément, côté triche, c'est surtout sur le Battle Royale que cela se ressent. Heureusement, Inifnity Ward travaille d'arrache-pied pour contrer ce fléau.

Bon nombre de logiciels dit "indétectables" sont disponibles sur la toile afin de tricher impunément sur Call of Duty Warzone et ainsi faire du frag sans même se forcer ou sans même se soucier de la distance.

Infinity Ward se souci du fléau et a tenu à l'évoquer par le biais de Twitter :

Anti-cheat update:



Since launch, the team has banned over 200,000 accounts for cheating across #Warzone and #ModernWarfare, including a new wave this week. We are continuing to deploy additional security updates and added backend enforcement tools. Zero tolerance for cheating. - Infinity Ward (@InfinityWard) October 1, 2020

Depuis le lancement, l'équipe a banni plus de 200.000 comptes pour cause de triche aussi bien sur Warzone que Modern Warfare, incluant une nouvelle vague cette semaine. Nous continuons de déployer des mises à jour supplémentaires de sécurité et ajoutons des outils pour les renforcer. Zéro tolérance pour la triche.

Les développeurs souhaitent réellement proposer une expérience saine et sans désagréments. Reste maintenant à voir si cela aidera réellement à assainir Warzone, qui, pour le moment pullule de tricheurs en tout genre. Wait and see.

Call of Duty Modern Warfare et Warzone sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC.