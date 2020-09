Call of Duty Modern Warfare et Warzone : La Saison 6 se lance en vidéo

La saison 6 de Call of Duty Modern Warfare et Warzone est officiellement disponible sur toutes les plateformes concernées. Activision a donné toutes les informations à savoir pour se lancer tranquillement.

C'est ce mardi 29 septembre 2020 au matin qu'a été déployée la sixième saison pour Call of Duty Modern Warfare et le Battle Royale Warzone. La mise à jour pèse 19,3 Gb sur PS4, 22,66 Gb sur Xbox One et 57 Gb (pour les joueurs de Modern Warfare) et 25,5 Gb (pour les joueurs de Warzone) sur PC. Et le pack de compatibilité

Ce que les habitués auront remarqué immédiatement pour ce lancement, c'est la présence de Farah et Nikolai comme nouveaux opérateurs, à débloquer avec le Passe de Combat. Un système de métro souterrain fait également son apparition dans Verdansk (permettant des voyages rapides entre sept stations), tout comme les armes SP-R 208 (rang 15) et AS VAL (rang 31).

Un mode Armored Royale s'immisce pour une durée limitée. Cette variante du Battle Royale voit les joueurs prendre les commandes d'un camion blindé, équipé d'une tourelle. Les joueurs l'occupant réapparaissent tant que le véhicule est toujours en un seul morceau, la victoire revient aux derniers survivants.

Modern Warfare, qui acueille aussi le mode Killstreak Confirmed où il est important de récupérer les dogtags adverses, reçoit pour sa part quatre maps :

Station, pour l'Escarmouche

Mialstor Tank Factory (pour le 6 vs 6 et 10 vs 10)

Verdnas Riverside (pour Guerre Terrestre)

Broadcast (pour le 6 vs 6)

Bref, il y a du contenu et tout un tas de choses qui arrivent dans les prochaines semaines, comme l'événement Haunting of Verdansk du 20 octobre au 3 novembre (voir la roadmap dans notre galerie d'images ci-dessous). La liste de correctifs et modifications est disponible à cette adresse.

Call of Duty Modern Warfare et Warzone se jouent sur PS4, Xbox One et PC.