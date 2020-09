PS5 : Yakuza Like a Dragon donne sa date de sortie (tardive) et dévoile des vidéos in-game

Cela fait plusieurs mois que les joueurs savent que Yakuza : Like a Dragon aura également droit à une version PS5. Et s'ils savaient également que cette dernière arriverait plus tard que les autres versions du jeu, ils ne savaient pas exactement quand. SEGA vient d'éclairer leur lanterne.

SEGA vient donc d'annoncer que la version PS5 de Yakuza : Like a Dragon sortira en Europe le 2 mars 2021. La version PS4 sera quant à elle disponible en même temps que les autres versions du jeu le 10 novembre prochain. Une fois le 2 mars arrivé, les joueurs PlayStation intéressés par Yakuza : Like a Dragon auront plusieurs possibilités d'obtenir cette version PS5 du jeu :

Ceux qui se sont procurés la version PS4 (dématérialisée ou physique) du jeu pourront télécharger gratuitement la mise à niveau vers la version PS5 ;

Les autres pourront de leur côté se procurer la version PS5 standalone.

En parallèle à cette annonce, l'éditeur japonais a également diffusé via deux vidéos les toutes premières images de Yakuza : Like a Dragon tournant sur PS5. Le premier extrait, une cinématique tournant à l'aide du moteur du jeu, montre une séquence ayant lieu au début du jeu et donne l'occasion de voir que le jeu tournera en 60 fps sur la console next-gen de Sony et qu'il bénéficiera d'un niveau de netteté plus élevé que sur les machines actuelles (PS4 et Xbox One).

Le second extrait concerne du gameplay et montre un affrontement entre les héros et une pelleteuse (ça ne s'invente pas). Là aussi, les apports des versions next-gen sont visibles.

Fans de Yakuza, sur quelle version allez vous jeter votre dévolu ? La version Xbox Series X/S pour découvrir la version next-gen le plus vite possible ? La version PS4 ? La version PC ? Ou allez-vous attendre la version PS5 ? Révélez-nous vos intentions dans les commentaires ci-dessous.