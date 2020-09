Hyrule Warriors L'Ère du Fléau dévoile du gameplay et un nouveau personnage

C'était à n'en pas douter l'une des surprise que Nintendo avait jusqu'au bout gardée dans sa manche : alors que les joueurs n'avaient d'yeux que pour le très attendu Breath of the Wild 2, Link et sa bande s'offriront bientôt une préquelle en forme de Musō. Placides, les gars.

Récemment annoncé, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau nous avait donné rendez-vous au Tokyo Game Show 2020 pour dévoiler ses charmes avec du gameplay en bonne et due forme. Nintendo et Koei Tecmo ont évidemment tenu parole, et ce week-end était ainsi l'occasion de découvrir en action les tribulations de notre petite bande d'Hyliens, aux prises avec des mobs par centaines, selon les canons du genre.

Si l'action frénétique et le nombre de personnages présents à l'écran atteste de la parenté avec la série Dynasty Warriors, ce nouvel épisode collaboratif semble tout de même s'éloigner du simple skin, comme ce fut le cas pour Hyrule Warriors premier du nom. Que les fans de génocide en règle se rassurent : il faudra toujours mener une bataille sur plusieurs fronts simultanés, tout en affrontant au corps-à-corps les adversaires plus coriaces. Cet extrait d'une petite quinzaine de minutes nous permet de découvrir quelques subtilités de gameplay, comme le Smash, qui permet d'enchaîner un ennemi à terre ou de contre-attaquer après une esquive bien sentie.

La présentation aura également permis de lever le voile sur la jeune Impa, qui semble bien à la peine, alors qu'elle permet de faire le lien avec Breath of the Wild, que les fans ne manqueront pas de relever. Une fois secourue, la nourrice de Zelda profite heureusement d'un gameplay singulier, plus fin et aérien. Quant à la maîtrise du chakra...

La dimension organique de l'aventure semble en tous cas largement respectée, et les quelques combinaisons présentées laissent présager de nombreuses trouvailles et d'un potentiel gameplay émergent.

Si cet extrait de pugilat a su réveiller le massacreur qui sommeille en vous, réjouissez-vous, puisque Hyrule Warriors : l'Ère du Fléau vous permettra de passer vos nerfs sans violence dès le 20 novembre prochain, exclusivement sur Switch.