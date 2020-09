Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : Une présentation de 50 minutes bientôt diffusée

C'était sans aucun doute la plus "grosse" surprise que Nintendo gardait pour la stratégique période des "fêtes de fin d'année" (celles où il faut acheter plein de trucs) : l'annonce d'une préquelle à Breath of the Wild aura étonné plus d'un joueur, puisque rien n'avait fuité sur la Toile, une jolie prouesse en 2020.

Et s'il faut pour le moment se contenter d'un unique trailer qui parvient tout de même à expliciter bon nombre d'éléments de ce Musō-like développé par Koei Tecmo, Hyrule Warrios : L'Ère du Fléau repointera bien vite le bout de son nez d'hylien.

En effet, le compte Twitter officiel des nouvelles aventures de Link et sa clique de Prodiges vient tout juste d'annoncer la tenue d'un événement en direct diffusé à l'occasion de l'édition 2020 du Tokyo Game Show. Pour découvrir de plus amples informations sur ce qui fera le sel de cette aventure rétro-active que l'on nous promet plus proche du gameplay de Breath of the Wild que le précédent Hyrule Warriors, il faudra se rendre sur la chaîne Youtube du salon le 26 septembre à 15 heures pétantes. Koei Tecmo promet déjà de détailler les caractéristiques des différents personnages jouables, ainsi que de toutes nouvelles séquences de gameplay.

Rappelons que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau a déjà été annoncé sur Switch pour le 20 novembre 2020, et qu'une édition Collector a d'ores été déjà été dévoilée pour le Japon, et vous pouvez la retrouver ici-même.