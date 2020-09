Final Fantasy XVI : Le producteur Naoki Yoshida explique ses choix au TGS 2020

C'était une demi-surprise, mais les J-rôlistes l'ont accueilli avec l'espoir de tourner la page Final Fantasy XV : à l'occasion du dernier PS5 Showcase en date, le roi du J-RPG dévoilait officiellement le seizième opus numéroté de la saga, non sans laisser planer une part de mystère...

À voir aussi : TGS 2020 : NieR Replicant ver.1.22474487139... trouve sa date de sortie

Heureusement, l'alignement des étoiles et un calendrier favorable nous ont permis de profiter de la présence du producteur de Final Fantasy XVI Naoki Yoshida lors du Tokyo Game Show 2020 pour en apprendre un peu plus sur cette exclusivité PS5 temporaire.

C'est à l'occasion d'un stream centré sur Square Enix (et que nous nous garderons bien de qualifier pour ne pas déclencher une Troisième Guerre Mondiale) que celui à qui l'on doit la résurrection d'un certain Final Fantasy XIV est apparu, histoire de teaser son public et de nous préparer psychologiquement.

La suite des festivités commencera dès le mois prochain, puisque Yoshida a promis l'arrivée d'un site en forme de teaser, qui devrait malheureusement ne pas nous en apprendre beaucoup plus, puisque l'éditeur entend communiquer sur Final Fantasy XVI en 2021, et pas avant.

Yoshida a également tenu à revenir sur le premier trailer dévoilé, et préciser sa démarche, en expliquant qu'il souhaitait y voir figurer le plus de séquences de gameplay possibles, plutôt que de se contenter de scènes cinématiques auxquelles la saga nous a habitués. Entre les lignes , le développement pour le moins chaotique d'un certain Final Fantasy XV, qui semble avoir laissé des traces. L'aventure médiévale-fantastique étant selon certaines sources bien informées en développement depuis quatre ans, l'équipe souhaitait d'abord montrer l'avancement du projet, quitte à opter pour une approche moins hollywoodienne qu'à l'accoutumée.

Il faudra donc faire preuve de patience en attendant d'en apprendre vraiment plus sur Final Fantasy XVI et son univers relativement bestial. Officiellement, le jeu est pour le moment uniquement annoncé sur PlayStation 5, en attendant évidemment la suite des événements...